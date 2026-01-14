Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter Milano! Peste 5 milioane de euro pentru unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Balcani

Inter Milano este foarte aproape să realizeze un transfer de perspectivă. „Nerazzurrii” sunt la un pas să semneze cu fundașul central Branimir Mlacic (18 ani) de la Hajduk Split.

Transfer de perspectivă pregătit de Cristi Chivu la Inter Milano

Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, că Inter Milano și Hajduk Split au ajuns la un acord pentru Mlacic.

Suma de transfer depășește 5 milioane de euro, după cum a precizat Romano pe contul său de X.

Pentru ca transferul să fie realizat, Branimir Mlacic trebuie să semneze contractul cu Inter Milano. Ultimii pași depind de acordul adolescentului croat.

Inter Milano este încrezătoare că transferul va fi rezolvat în curând și că Branimir Mlacic va efectua vizita medicală.

