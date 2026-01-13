Inter Milano - Lecce se joacă miercuri, 14 ianuarie, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, în cadrul etapei a 20-a din Serie A. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.



Formația pregătită de Cristi Chivu este lider în Italia, cu 43 de puncte după 19 etape. Inter este urmată de AC Milan, cu 40 de puncte, în timp ce Juventus, Napoli și AS Roma au câte 39. Top 6 este completat de surpriza Como, cu 34 de puncte.



Decizia luată de Cristi Chivu înainte de Inter - Lecce în Serie A



Cu o zi înaintea confruntării cu Lecce, Cristi Chivu a luat o decizie neașteptată. Tehnicianul român le-a acordat jucătorilor o zi liberă chiar în ajunul meciului, fără niciun antrenament programat. Informația a fost dezvăluită de Sky Sport și preluată de presa italiană, care a catalogat măsura drept una „surprinzătoare”.



Potrivit sursei citate, jucătorii urmează să se reunească miercuri, direct pe San Siro, înaintea partidei.



Inter vine după un meci intens cu Napoli, încheiat la egalitate, 2-2, deși liderul din Serie A a condus de două ori pe tabelă. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

