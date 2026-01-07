Legenda lui Inter Milano nu s-a ferit să dea verdictul în cazul lui Cristi Chivu: „Sunt convins”

Ajuns la 5 victorii consecutive și pe primul loc în Serie A, Cristi Chivu se numără printre cele mai lăudate personalități ale momentului din fotbalul italian.

Andrea Ranocchia, verdict în privința lui Cristi Chivu

Pe lista celor care îl apreciază pe tehnicianul român s-a înscris cel mai recent și Andrea Ranocchia, fost coechipier cu Chivu la Inter Milano.

Ranocchia și-a exprimat convingerea despre actualul antrenor al „nerazzurrilor” că se va descurca bine în 2026. El a susținut, de asemenea, că nu s-a îndoit niciodată de valoarea lui Cristi Chivu.

Ranocchia, despre Chivu: „Are o personalitate grozavă”



„Nu am avut niciodată îndoieli în privința lui. Are o personalitate grozavă, iar experiența pe care a acumulat-o pe teren este de invidiat. Sunt convins că se va descurca bine anul acesta”, a declarat Andrea Ranocchia, conform tuttomercatoweb.com.