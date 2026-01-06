Situația lui Davide Frattesi a ținut prima pagină a ziarelor de sport din Italia, care scris intens în ultimele zile despre o posibilă ruptură între jucător și Inter în această fereastră de mercato. Absența sa din lotul deplasat de Chivu nu este însă o sancțiune și nici o strategie de a forța un transfer, ci o măsură de precauție, susține Sky Sport.



Jurnaliștii italieni notează că mijlocașul central a acuzat probleme musculare, mai exact o oboseală la nivelul aductorilor. În acest context, staff-ul tehnic a decis că riscul este prea mare pentru a-l folosi în confruntarea de miercuri seară.



Oferte pe masă și revenirea pe teren



În timp ce Chivu își face planurile tactice fără numărul Frattesi, birourile conducerii de la Milano sunt asaltate de propuneri. Numele fotbalistului cotat la 28 de milioane de euro este pe lista mai multor cluburi importante.



Potrivit informațiilor venite dinspre 90min, Galatasaray a înaintat cea mai concretă propunere, turcii fiind dispuși să pună banii jos pentru un transfer definitiv, însă oferta nu a atins încă pretențiile financiare ale campioanei Italiei. De asemenea, se discută despre o pistă Juventus, unde Frattesi ar putea fi reunit cu Luciano Spalletti, selecționerul care l-a transformat într-un om de bază la echipa națională, pentru care a strâns deja 33 de selecții și 8 goluri.



Vestea bună pentru Cristi Chivu este că accidentarea nu pare a fi una de lungă durată. Se preconizează că Frattesi va sări doar peste etapa de la Parma și ar urma să fie din nou apt de joc pentru derby-ul cu Napoli, programat pe 11 ianuarie. Până atunci, tehnicianul român, aflat pe banca lui Inter din iunie 2025, trebuie să găsească soluții pentru a menține echipa în lupta la vârf din Serie A.

