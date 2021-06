Juventus incearca sa i-l sufle Barcelonei pe Depay! Oferta de nerefuzat a torinezilor

Transferul lui Memphis la Barcelona nu mai este o certitudine.

De venirea lui Depay la Barcelona se vorbeste inca din iarna. Atacantul si-a terminat angajamentul cu Lyon, dupa 4 ani jumatate petrecuti in Franta, si era pregatit sa vina pe Camp Nou din postura jucatorului liber de contract. Surse din cadrul clubului catalan anuntau ca saptamana aceasta starul olandez va fi prezentat oficial la Barcelona.

Potrivit Mundo Deportivo, Juventus a intrat pe fir. Andrea Agnelli, presedintele clubului, i-ar fi oferit un contrat lui Depay cu 3 milioane mai mult pe an decat era dispusa sa ii plateasca Barcelona. Asta a fost o lovitura sub centura pentru Laporta, care nu poate face o contraoferta care sa il faca pe jucator sa se razgandeasca, catalanii avand datorii care depasesc 1 miliard de euro. Conducatorul Barcelonei a putut doar sa ii mai propuna un an in plus de contract lui Depay, pe langa cei 3 initiali, potrivit aceleiasi surse.

Atacantul nu s-a decis inca asupra viitorului sau. In prezent, se afla in cantonament cu nationala Tarilor de Jos si se concentreaza doar pe Campionatul European. Depay si coechipierii se vor bate pentru un loc in optimile competitiei cu Ucraina, Austria si Macedonia de Nord.