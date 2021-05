Anuntul momentului din Barcelona! Depay a inceput sa isi caute casa si ar fi in ultima faza a negocierilor cu catalanii

Memphis Depay este hotarat sa se transfere din vara.

Memphis Depay a fost o tinta pentru Barcelona si sezonul trecut. Anul acesta, Ronald Koeman nu concepe sa nu il aiba in lot pe atacantul olandez. Antrenorul catalanilor l-a avut sub comanda la nationala Olandei si crede ca Depay ii poate rezolva problemele din atac, chiar daca nu este un numar 9 clasic.

Depay nu isi va prelungi contractul cu Lyon, iar din 30 iunie va deveni jucator liber de contract. Aceasta situatie ii convine de minune presedintelui Joan Laporta, avand in vedere datoriile pe care le are Barcelona din cauza pandemiei provocate de COVID.

Mundo Deportivo a dezvaluit ca Depay a fost in Barcelona, insotit de familie si prieteni, pentru a-si cauta o locuinta. Casele de lux pe care acesta le-a vizitat sunt situate in zona Pedralbes, un cartier cunoscut pentru eleganta si opulenta sa.

Atacantul olandez este se afla in ultima faza a negocierilor cu Barcelona. La inceputul lunii aprilie, s-a intalnit cu Mateu Alemany, directorul sportiv al clubului, pentru a pune la cale ultimele detalii legate de contract.

Depay este ofertat si de Juventus, Inter, Milan si Atletico, dar prioritatea sa ramane Barcelona.

Jucatorul a marcat 19 de goluri si a oferit 10 pase decisive in 35 de meciuri in campionatul Frantei. Se afla pe locul 4 cu Lyon, cu 3 etape inainte de final, cu 70 de puncte. Lider este Lille, cu 76 de puncte, urmata de PSG, care are un punct mai putin, si Monaco, cu 71 de puncte.