VIDEO EXCLUSIV Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)

Alexandru Hațieganu
Mathias Gidsel continuă spectacolul la Europeanul de handbal, transmis în exclusivitate de VOYO.

Mathias GidselDanemarcaFrantacampionatul europeanHandbal
Franța - Danemarca 29-32

Considerat unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii, Mathis Gidsel, portretizat și de Bogdan Voina la Poveștile Sport.ro, a avut soluții pentru fiecare atac purtat împotriva francezilor în runda inaugurală din Grupa Principală I de la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO.

Așa cum a făcut-o și în meciul cu România din faza grupelor, Gidsel a avut soluții la fiecare atac și a excelat prin pătrunderile sale în mare viteză. Extrem de mobil, cu un arsenal tehnic impresionant, coordonatorul de joc al Danemarcei a fost într-o zi de grație contra francezilor.

Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)

Echipa Danemarcei, campioana olimpică și mondială, a făcut uitat eșecul suferit în fața Portugaliei cu un succes în dauna deținătoarei trofeului, Franța, cu 32-29.

Mathias Gidsel a fost cel mai bun marcator al danezilor, cu 9 goluri, iar portarul Emil Nielsen a reușit 11 intervenții. De la francezi s-a remarcat Aymeric Minne, autor a 7 goluri.

Rezultatele înregistrate joi în Grupa Principală I

Germania - Portugalia 32-30

Spania - Norvegia 34-35

Franța - Danemarca 29-32

Clasament Grupa Principală I

1. Germania 4 puncte

2. Portugalia 2

3. Franța 2

4. Danemarca 2

5. Norvegia 2

6. Spania 0

