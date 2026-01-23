Franța - Danemarca 29-32
Considerat unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii, Mathis Gidsel, portretizat și de Bogdan Voina la Poveștile Sport.ro, a avut soluții pentru fiecare atac purtat împotriva francezilor în runda inaugurală din Grupa Principală I de la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO.
Așa cum a făcut-o și în meciul cu România din faza grupelor, Gidsel a avut soluții la fiecare atac și a excelat prin pătrunderile sale în mare viteză. Extrem de mobil, cu un arsenal tehnic impresionant, coordonatorul de joc al Danemarcei a fost într-o zi de grație contra francezilor.
Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)
Echipa Danemarcei, campioana olimpică și mondială, a făcut uitat eșecul suferit în fața Portugaliei cu un succes în dauna deținătoarei trofeului, Franța, cu 32-29.
Mathias Gidsel a fost cel mai bun marcator al danezilor, cu 9 goluri, iar portarul Emil Nielsen a reușit 11 intervenții. De la francezi s-a remarcat Aymeric Minne, autor a 7 goluri.
Rezultatele înregistrate joi în Grupa Principală I
Germania - Portugalia 32-30
Spania - Norvegia 34-35
Franța - Danemarca 29-32
Clasament Grupa Principală I
1. Germania 4 puncte
2. Portugalia 2
3. Franța 2
4. Danemarca 2
5. Norvegia 2
6. Spania 0