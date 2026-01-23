Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)

Franța - Danemarca 29-32

Considerat unul dintre cei mai valoroși handbaliști ai lumii, Mathis Gidsel, portretizat și de Bogdan Voina la Poveștile Sport.ro, a avut soluții pentru fiecare atac purtat împotriva francezilor în runda inaugurală din Grupa Principală I de la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO.

Așa cum a făcut-o și în meciul cu România din faza grupelor, Gidsel a avut soluții la fiecare atac și a excelat prin pătrunderile sale în mare viteză. Extrem de mobil, cu un arsenal tehnic impresionant, coordonatorul de joc al Danemarcei a fost într-o zi de grație contra francezilor.

