Declin COLOSAL al Barcelonei dupa plecarea lui Suarez! Cine este noul numar 9 dupa ce Depay a ratat transferul pe Camp Nou

FC Barcelona a anuntat astazi lista cu numerele pe care jucatorii le vor purta in acest sezon.

Barcelona a ratat in ultimul moment transferul lui Memphis Depay de la Lyon, asta dupa ce Dembele nu a dorit sa plece la Manchester United. Astfel, Barcelona a ramas fara inlocuitor pentru Luis Suarez, iar numarul 9 a fost preluat de un fotbalist care in urma cu mai putin de un an se zbatea la retrogradare.

Martin Braithwaite a preluat tricoul pe care in trecut l-au mai purtat si fotbalisti precum: Ronaldo, Kluivert, Romario sau Eto'o.

Decizia este surprinzatoare avand in vedere ca Braithwaite nu a evoluat mai deloc in mandatul lui Koeman si nici nu pare sa aiba vreo sansa in a fi titular. Jucatori care de asemenea au luat numere 'grele' si se afla in aceeasi situatie cu Braithwaite sunt: Alena (Nr.6), Pjanic (Nr.8), Dembele (Nr.11).

Martin Braithwaite a fost adus de urgenta in februarie, atunci cand Luis Suarez s-a accidentat, iar Liga Spaniola le-a permis catalanilor sa faca un transfer din competitia interna. Barcelona a ales sa plateasca clauza de 18 milioane de euro a danezului.