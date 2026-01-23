Azi au loc la Campionatul European de handbal masculin partidele din Grupa Principală II, după ce ieri turneul la care România a fost eliminată a cosemnat trei confruntări electrizante în în Grupa Principală I. Iată mai joc programul încleștărilor transmise azi în exclusivitate de VOYO.



Semifinalele au loc pe 30 ianuarie



Semifinalele şi meciul pentru locurile 5-6 sunt programate în 30 ianuarie, iar finalele pentru medalii în 1 februarie. Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.Campionatul European din 2026 este găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

VIDEO Spania - Norvegia 34-35

