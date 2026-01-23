Selecționatele Danemarcei și Germaniei au debutat cu victorii în Grupa I principală a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia. Echipa Danemarcei, campioana olimpică și mondială, a făcut uitat eșecul suferit în fața Portugaliei cu un succes în dauna deținătoarei trofeului, Franța, cu 32-29.



Starul Mathias Gidsel a fost cel mai bun marcator al danezilor, cu 9 goluri, iar portarul Emil Nielsen a reușit 11 intervenții. De la francezi s-a remarcat Aymeric Minne, autor a 7 goluri.



Germania, vicecampioana olimpică, a dispus de Portugalia cu 32-30, condusă de Miro Schluroff (7 goluri) și Renars Uscins (6), într-un meci în care portarul Andreas Wolff a avut 13 intervenții. Cel mai bun marcator al lusitanilor, antrenați de Paulo Pereiras (CS Dinamo București), a fost Francisco Costa (10 goluri).

Norvegia a câștigat dramatic în fața dublei campioane europene Spania, cu 35-34, printr-un gol marcat de Tobias Groendahl în ultimul minut. August Pedersen a fost cel mai bun marcator al scandinavilor, cu 11 goluri.



Rezultatele înregistrate joi în Grupa Principală I

Germania - Portugalia 32-30

Spania - Norvegia 34-35

Franța - Danemarca 29-32



Clasament Grupa Principală I

1. Germania 4 puncte

2. Portugalia 2

3. Franța 2

4. Danemarca 2

5. Norvegia 2

6. Spania 0

