Gabriela Ruse - Mirra Andreeva, vineri, 23 ianuarie, după ora 12:00

Onoare deosebită pentru Gabriela Ruse (78 WTA), în turneul de mare șlem de la antipozi. Sportiva din București va avea ocazia de a juca primul meci al carierei, în turul trei al Openului Australian, chiar în Arena Rod Laver, cea mai mare a complexului Melbourne Park.

Gabriela Ruse joacă în Arena Rod Laver împotriva Mirrei Andreeva

Gabriela Ruse o va întâlni pe a șaptea jucătoare a lumii, rusoaica Mirra Andreeva, vineri, 23 ianuarie, după încheierea duelului dintre Frances Tiafoe și Alex De Minaur, estimată să se încheie mai târziu de ora 12:00.

Va fi prima întâlnire directă între Mirra Andreeva (18 ani) și Gabriela Ruse (28 de ani).

Rezultatele Gabrielei Ruse la Australian Open 2026

victorie 6-4, 7-5 contra numărului 28 mondial, Dayana Yastremska

victorie 6-4, 6-4 împotriva numărului 78 mondial, Ajla Tomljanovic

Gabriela Ruse, în premieră în turul trei al Openului Australian

Pentru a doua oară în carieră, după US Open 2024, Gabriela Ruse va juca un meci de tenis în proba individuală, în care va avea șansa de a se califica în optimile de finală ale unui turneu de mare șlem.

În proba de dublu feminin, Ruse a făcut deja cunoștință cu fazele superioare ale întrecerilor de mare șlem, jucând, alături de Kostyuk, două semifinale de Grand Slam, la Australian Open și Roland Garros, în 2023, respectiv 2024.

