GALERIE FOTO Oră ideală: când va disputa Gabriela Ruse primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian

Oră ideală: când va disputa Gabriela Ruse primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse primește replica Mirrei Andreeva în arena care găzduiește finalele Openului Australian.

TAGS:
Gabriela RuseMirra AndreevaAustralian Open 2026Tenis WTA
Din articol
  • Gabriela Ruse - Mirra Andreeva, vineri, 23 ianuarie, după ora 12:00

Onoare deosebită pentru Gabriela Ruse (78 WTA), în turneul de mare șlem de la antipozi. Sportiva din București va avea ocazia de a juca primul meci al carierei, în turul trei al Openului Australian, chiar în Arena Rod Laver, cea mai mare a complexului Melbourne Park.

Gabriela Ruse joacă în Arena Rod Laver împotriva Mirrei Andreeva

Gabriela Ruse o va întâlni pe a șaptea jucătoare a lumii, rusoaica Mirra Andreeva, vineri, 23 ianuarie, după încheierea duelului dintre Frances Tiafoe și Alex De Minaur, estimată să se încheie mai târziu de ora 12:00.

Va fi prima întâlnire directă între Mirra Andreeva (18 ani) și Gabriela Ruse (28 de ani).

Rezultatele Gabrielei Ruse la Australian Open 2026

  • victorie 6-4, 7-5 contra numărului 28 mondial, Dayana Yastremska
  • victorie 6-4, 6-4 împotriva numărului 78 mondial, Ajla Tomljanovic

Gabriela Ruse, în premieră în turul trei al Openului Australian

Pentru a doua oară în carieră, după US Open 2024, Gabriela Ruse va juca un meci de tenis în proba individuală, în care va avea șansa de a se califica în optimile de finală ale unui turneu de mare șlem.

În proba de dublu feminin, Ruse a făcut deja cunoștință cu fazele superioare ale întrecerilor de mare șlem, jucând, alături de Kostyuk, două semifinale de Grand Slam, la Australian Open și Roland Garros, în 2023, respectiv 2024.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse serva t1 ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mirra Andreeva, fostă campioană a turneului WTA 250 de la Iași

Născută în Siberia, la Krasnoiarsk, Mirra Andreeva are, la optsprezece ani, patru titluri WTA în palmares. Primul trofeu în circuitul de elită al tenisului feminin l-a cucerit chiar în România, în 2024, când s-a impus pe zgura de la Iași.

Andreeva a ieșit campioană în două întreceri de calibru WTA 1000, în 2025, la Dubai și Indian Wells, după finale cu daneza Clara Tauson, respectiv bielorusa Aryna Sabalenka.

În ediția 2024 a Jocurilor Olimpice, Mirra Andreeva a cucerit medalia de argint, alături de Diana Shnaider, în proba de dublu feminin, după un ultim act în care au cedat în fața italiencelor Jasmine Paolini și Sara Errani.

Mirra Andreeva este antrenată de Conchita Martinez, fostă antrenoare a spanioloaicei Garbine Muguruza.

Mirra Andreeva

  • Mirra andreeva frustrare miami
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ULTIMELE STIRI
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!