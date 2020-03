Italienii continua sa nu respecte carantina! Mint ca sa iasa din casa desi situatia e DRAMATICA: "Nu mai e loc in cimitire!"

Un fotbalist din Serie A spune ca unii italieni continua sa iasa din casa ca si cum nimic nu s-ar intampla.

Alejandro Gomez, atacantul Atalantei, spune ca unii italieni isi continua vietile intr-un mod normal si merg la alergat, merg in parc sa faca miscare sau stau cate o ora pe afara doar pentru ca se plictisesc:

"Inca este lume pe strazi. Unii ies la alergat, unii merg in parc sa faca exercitii. Sunt cei care isi plimba cainii si stau cate o ora pe afara pentru ca se plictisesc acasa sau mai sunt cei care mint ca se duc la supermarket.

Eu nu ies la alergat, desi sunt sportiv si asta este natura meseriei mele", a declarat Gomez intr-un interviu pentru Ole.

Gomez are 7 goluri si 12 pase decisive pentru Atalanta in acest sezon, alaturi de care a reusit sa se califice in sferturile Champions League.

"Nu mai e loc in cimitire"

Gomez descrie situatia groaznica prin care trece Italia in aceste zile si cum militarii cara sicriele cu persoanele decedate pentru ale duce in alte parti, deoarece in zona din Bergamo nu mai sunt locuri in cimitire:

"Cred ca a existat multa lipsa de informatie la inceput si cu totii am luat-o foarte usor. Am crezut ca e doar o alta gripa, un virus ca toate celelalte care apar pe timpul iernii, asa ca am continuat sa ducem o viata normala.

Ieri, militarii au venit sa ia sicriele cu mortii si sa mearga sa-i incinereze in alte parti, pentru ca nu mai e loc in cimitirele de aici. Este incredibil! In fiecare zi ma trezesc sa ma uit la stiri si mereu vestile sunt proaste", a mai spus Alejandro Gomez.