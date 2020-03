GENIAL! Jose Mourinho si-a petrecut ziua ducand alimente batranilor aflati in auto-izolare din cauza coronavirusului 

Jose Mourinho a fost surprins pregatind pachete cu alimente pentru batranii care s-au auto-izolat din cauza pandemiei de coronavirus.

Conform The Sun, portughezul si-a petrecut intreaga zi ducadu-le acestora pachetele la domiciliu. Cu masca pe fata si purtand manusi, Mourinho a fost filmat pregatind pachetele.

Jose Mourinho spent today delivering essential goods to the elderly, who are self-isolating due to the coronavirus pandemic.

True class. ???? pic.twitter.com/ceTu8k59mC