FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu 3-2, în etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al Superligii României și și-a asigurat o diferență de 10 puncte în clasament față de pozițiile doi (CFR Cluj) și trei (Rapid București).

Darius Olaru a explicat eliminarea sa din FCSB - FC Botoșani: ”Asta cred”

Darius Olaru a vorbit după meci despre cartonașul roșu primit de la Cătălin Ion Buși, ”centralul partidei”, dar și despre evoluția vicecampioanei de pe Arena Națională.

Fotbalistul roș-albaștrilor a scos în lumină faptul că repriza a doua FCSB nu a început-o prea bine, dar eliminarea lui Kaprof din minutul 56 a echilibrat situația, iar trupa lui Elias Charalambous a putut să-și facă, așadar, jocul.

”Din păcate am luat acel cartonaș roșu. Dar am făcut o partidă bună. Am alergat unul pentru celălalt în această seară. Am alergat foarte mult și per total am meritat victoria.

Am încercat să ne închidem, să profităm. Știam că vom mai avea situații pe contraatac. În prima repriză cred că noi am avut situațiile cele mai bune de a marca. Ei nu prea și-au creat ocazii.

Repriza a doua nu am început-o bine. Am primit gol repede și noroc că a venit acel cartonaș roșu. Am reușit atunci să ne facem jocul mult mai bine, fără să fim în inferioritate.

Nu am realizat, sincer, pe moment, dar cum am văzut faza și pe teren și după reluări... Nu știu dacă după reluări domnul arbitru își poate da seama de intensitate. Eu cred că nu i-am prins piciorul deloc. Nu a fost full contact, nu i-am prins deloc piciorul. Cred că a dat mai mult pentru intrare”, a spus Darius Olaru după meci.

FCSB - FC Botoșani 3-2

Florinel Coman a deschis scorul în minutul șase, în urma assist-ului provenit de la Adrian Șut. După un sfert de oră, Nana Antwi a fost eliminat după ce l-a faultat pe Enzo Lopez în minutul 18, iar FCSB a continuat partida în inferioritate numerică, până în minutul 56, când Juan Kaprof a văzut al doilea cartonaș galben și a părăsit prematur suprafața de teren.

În repriza secundă, Francesco Margiotta a restabilit egalitatea în minutul 47, doar că FCSB a revenit pe tabela de marcaj în minutul 71, prin golul lui Joyskim Dawa. Cinci minute mai târziu, Florinel Coman a realizat ”dubla”.

Pe final, ”centralul partidei”, Cătălin Ion Buși, a arătat al treilea cartonaș roșu. Darius Olaru a fost de această dată cel vizat, iar moldovenii au profitat de superioritatea numerică. FC Botoșani a micșorat diferența în minutul 90+4, prin Ofosu, doar că scorul a rămas 3-2 în favoarea roș-albaștrilor, iar FCSB a înregistrat, așadar, toate cele trei puncte.