ADIO FCSB? Coronavirusul da o lovitura istorica fotbalului mondial! Semnul care anunta DEZASTRUL pentru cluburi: cand se poate relua, de fapt, fotbalul

Planurile FRF si LPF ar putea fi mult prea optimiste.

Sefii fotbalului romanesc au conceput 2 scenarii pentru reluarea Ligii 1, insa situatia reala ar putea fi cu totul alta. In Franta, o tara mult mai afectata de coronavirus decat Romania, unde varful pandemiei abia in aceste zile este atins (20.000 de infectari si 800 de morti) Ligue 1 si Ligue 2 se vor relua abia pe 30 iunie, in cel mai optimist caz, anunta Liga Profesionista de Fotbal din Hexagon.

Dupa ce a amanat EURO pentru la anul, UEFA a dat recomandari tuturor campionatelor europene sa incheie sezoanele actuale pana la 30 iunie. Francezii considera ca acest lucru nu este posibil, riscurile fiind prea mari, iar cel mai devreme meciurile se pot relua chiar pe 30 iunie, cu varianta de rezerva pe 15 iulie.

FRF si LPF au inaintat 2 scenarii catre cluburile din Romania pentru reinceperea Ligii 1: 16 mai si 13 iunie, ambele cu finalizarea sezonului inainte de 30 iunie.

Avand in vedere evolutia actuala a pandemiei din Romania, specialistii estimeaza ca un "boom" de infectari va fi abia peste cateva saptamani, tara noastra fiind in urma altor state din acest punct de vedere, lucru ce face imposibila reluarea Ligii 1 in luna iunie, in conditii de siguranta.

In urma cu doar cateva zile, Gigi Becali anunta ca daca nu vom avea fotbal in toamna, iar cupele europene vor fi decalate, deci veniturile vor scadea considerabil, FCSB va disparea de pe harta fotbalului romanesc.

"Nu am nevoie de campionat daca nu joc cupe europene, si daca nu joc, la toamna, va spun eu voua, 'FCSB la revedere!' Eu nu arunc banii in foc, sau sa spuna FRF ca se pot micsora contractele, sa putem rezista un an, altfel nu ai cum sa rezisti, trebuie sa dai 5 milioane de euro pe an, eu nu-s dispus.

Iau 3-4 jucatori, Man, Coman, Morutan, Oaida, Pantiru, ii transfer la un alt club, vad, nu stiu unde, fac o asociere si FCSB, la revedere, sa fiti sanatosi, faliment. Salvez ce mai pot salva.

Daca vor continua cupele europene, atunci nu e nicio problema. Daca nu participam noi, nu e problema, dar daca se opresc cupele europene, nu am ce sa fac cu campionatul, ce sa fac cu el daca nu joc Liga Campionilor, sau Europa League.

Le dau bani jucatorilor sa se distreze cu Rapid, Dinamo sau Chiajna? Eu dau fotbal ca sa scot bani din el", a declarat Becali, la PRO X.

Tot azi, oficialii din Spania au anuntat ca La Liga se suspenda pentru o perioada nedeterminata, in contextul in care autoritatile iberice au prelungit starea de urgenta pe teritorul tarii, cu tot mai multe decese din cauza Covid-19 de la zi la zi.