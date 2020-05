A ratat transferul carierei si s-a gandit la MOARTE! Dezvaluiri socante din viata unui fotbalist de top: "Am vrut sa mor, va spun sincer!"

Un fotbalist din Serie A a povestit unul dintre cele mai triste momente din cariera sa de fotbalist.

Alejandro Gomez este unul dintre jucatorii care au facut senzatie in actualul sezon la Atalanta, echipa care s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In ciuda succesului pe care il are in prezent, el nu a putut uita de cel mai trist moment al carierei.

S-a intamplat in urma cu 7 ani, cand antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, l-a vrut in echipa sa, dar transferul nu s-a realizat din cauza unor pretentii financiare prea mari ale echipei la care evolua, Catania.

Clubul madrilen tocmai il vanduse pe Falcao, incasand 43 de milioane de euro, insa oficialii lui Atletico nu erau dispusi sa investeasca prea mult intr-un jucator de atac. Desi varianta Papu Gomez parea perfecta, Catania nu a acceptat oferta de 6 milioane a spaniolilor, care pana la urma l-au transferat pe David Villa.

Ratarea transferului la Madrid i-a provocat o puternica suferinta fotbalistului argentinian, care isi dorea sa evolueze sub comanda unui antrenor precum Simeone.

"M-am intalnit cu Simeone in Argentina si mi-a spus ca, atunci cand se va intoarce la Madrid, va face tot posibilul sa ma transfere. Si asa a fost, doar ca cele doua cluburi nu s-au inteles la bani. Catania a cerut 10 milioane de euro, Atletico a urcat pana la 6. Nu s-a realizat transferul si, va spun sincer, am vrut sa mor in acea perioada", a declarat Alejandro Gomez, conform publicatiei Corriere dello Sport.

Suparat pe conducerea Cataniei, atacantul in varsta acum de 32 de ani si-a fortat transferul la Metalist Harkov, intr-un campionat mult mai slab.

In 2014, desi nu a impresionat in Ucraina, Atalanta l-a transferat inapoi in Italia. Din acel moment, Gomez a evoluat tot mai bine si a contribuit semnificativ la rezultatele bune obtinute de echipa sa.