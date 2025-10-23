VIDEO EXCLUSIV Întrebat despre Cristi Chivu, fostul golgheter al României s-a pronunțat clar: „De acolo trebuie să începi”

Alexandru Hațieganu
Cristi Chivu este apreciat din toate părțile după ultimele rezultate pe banca lui Inter.

Cristi Chivu a ajuns la șapte victorii consecutive cu Inter, după succesul clar din Champions League, 4-0 în deplasare din Belgia cu Royale USG.

După ce a fost suspus mai multor critici în urma startului modest de sezon, antrenorul român a reușit să redreseze „corabia milaneză” și a fost lăudat din mai multe părți.

Marian Savu l-a lăudat pe Cristi Chivu: „Îmi place că știe ce vrea”

Marian Savu a fost invitat la Poveștile Sport.ro și a vorbit despre realizarea lui Cristi Chivu, care a fost numit pe banca lui Inter în această vară în locul lui Simone Inzaghi.

Fostul golgheter din prima ligă a României din sezonul 1999/2000 l-a lăudat pe fostul fundaș român pentru felul în care a ales să își facă pașii în cariera de antrenor

„Mă bucur, mă bucur că a luat-o de jos, nu ca unii antrenori direct la echipă mare ca să...

De acolo (n.r. de la juniori) trebuie să începi, ca să vezi cum e! Și îmi place de el, îmi place că știe ce vrea și sper să îl ajute Dumnezeu.

Deocamdată cred că e pe drumul cel bun, nu cred că mai poate să regreseze, pentru că chiar e pe un drum bun acum.”, a spus Marian Savu, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Marian Savu la Poveștile Sport.ro

Invitat în emisiunea lui Andru Nenciu, Marian Savu istorisește nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

La Poveștile Sport.ro, fostul atacant rememorează perioada în care a mers la o selecție alături de Didi Prodan, spune cum a simțit-o pe Arsenal când a îmbrăcat tricoul lui Șahtior și îi analizează pe atacanții actuali din Superliga României. 

