Printre oamenii care îl elogiază pe Chivu pentru parcursul grozav de la Inter se numără și Valentino Rossi (46 de ani), pilotul de motociclism viteză și multiplu campion mondial.



Valentino Rossi: "Chivu face o treabă excelentă la Inter. Putem să avem un sezon foarte bun"

Valentino Rossi a simpatizat-o în copilărie pe Sampdoria, însă a devenit un mare fan Inter din 1997, când la echipă a sosit brazilianul Ronaldo. Acum, legenda din MotoGP analizează parcursul nerazzurrilor sub comanda lui Cristi Chivu într-un interviu pentru presa din Italia.



"Sezonul trecut a fost unul foarte bun, însă s-a încheiat dramatic. Am pierdut toate trofeele puse în joc, inclusiv Liga Campionilor. Apoi, a urmat plecarea lui Inzaghi și toți am fost îngrijorați pentru că știam că am pierdut un antrenor grozav.



A venit ulterior Chivu, un jucător fantastic al lui Inter, care după câteva meciuri a produs un declic la echipă. Chivu face o treabă excelentă. I-am văzut și la ultimul meci din Champions League și cred că putem avea un sezon foarte bun.



Urmează meciul cu Napoli. Trebuie să ne luăm revanșa pentru anul trecut, când ne-au învins. Ar fi frumos să câștigăm", a spus Valentino Rossi, pentru Sky Sport, citat de TMW.

După 4-0 contra lui Royale Union SG, în Champions League, Inter se pregătește de meciul cu Napoli, care se va disputa pe Stadio Diego Armando Maradona, sâmbătă, de la ora 19:00.



Inter și Napoli se află la egalitate de puncte, 15, la o lungime în spatele liderului AC Milan.

