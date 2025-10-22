Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit „Noul Inter”

Cristi Chivu este antrenorul român al momentului, după startul foarte bun de sezon de pe banca lui Inter.

„Nerazzurri” au șapte victorii consecutive în toate competițiile și au maximum de puncte în clasamentul din Champions League, după primele trei runde.

Interul lui Chivu se află pe locul doi în Serie A, la doar un punct în spatele rivalei AC Milan.



Italienii au subliniat marele avantaj pe care îl are Inter



Italienii au analizat motivele din spatele succesului antrenorului român pe banca formației milaneze, iar printre altele, aceștia au subliniat faptul că Chivu a știut cum să le ofere încredere liderilor din vestiarul lui Inter.

Chivu a reușit să păstreze toate elementele pozitive din perioada Inzaghi și a oferit echipei încrederea de care avea nevoie.