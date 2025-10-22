Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit „Noul Inter”

Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit „Noul Inter"
Inter a câștigat în a treia rundă din Champions League, după victoria 4-0 cu Royale USG.

cristi chivu Inter Champions League Serie A
Cristi Chivu este antrenorul român al momentului, după startul foarte bun de sezon de pe banca lui Inter.

„Nerazzurri” au șapte victorii consecutive în toate competițiile și au maximum de puncte în clasamentul din Champions League, după primele trei runde.

Interul lui Chivu se află pe locul doi în Serie A, la doar un punct în spatele rivalei AC Milan.

Italienii au subliniat marele avantaj pe care îl are Inter 

Italienii au analizat motivele din spatele succesului antrenorului român pe banca formației milaneze, iar printre altele, aceștia au subliniat faptul că Chivu a știut cum să le ofere încredere liderilor din vestiarul lui Inter.

Chivu a reușit să păstreze toate elementele pozitive din perioada Inzaghi și a oferit echipei încrederea de care avea nevoie.

„Noul Inter își pune amprenta asupra jocului și a rezultatelor, în parte datorită foștilor lor lideri. Seara de la Bruxelles a fost încinsă de Dumfries și Lautaro Martinez. Olandezul a rupt scorul într-o încăierare, în timp ce argentinianul a marcat al doilea gol pentru a prelua definitiv controlul asupra jocului.

O nouă direcție este susținută de veterani, pe care Chivu s-a bazat întotdeauna încă de la sosirea sa la Appiano Gentile. Datorită fundațiilor de anul trecut, se construiește un prezent din ce în ce mai solid.

Dacă noile transferuri se înalță, este datorită mai ales vechii gărzi, care pare să-și fi lustruit din nou armura. Acum, drumul spre Liga Campionilor este din ce în ce mai coborât.Kairat Alamty pe San Siro îi poate ajuta pe nerazzurri să urce la 12 puncte în faza ligii.”, a scris italienii de la TMW.

Pentru Inter urmează derby-ul cu Napoli, din etapa a opta din Serie A, care va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00.

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Puștiul lui Inter a marcat din nou și are Italia la picioare, însă Chivu rămâne precaut: "Trebuie să coborâm așteptările!"
Cristi Chivu, după victoria la scor cu Royale Union: "Ne-au surprins! Apoi am construit planul nostru"
Gladiatorul Chivu: dovada că Inter e cea mai tare echipă din Italia, la ora actuală
Inedit și emoționant! Gloria Bistrița joacă pentru o cauză specială în acest sezon
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Champions League în Liga Florilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
Un expert italian în pariuri a prezis FCSB – Bologna: "Ar putea avea dificultăți!"
Meciul FCSB - Bologna, sărbătorit cu pizza roș-albastră, în culorile ambelor echipe!
Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!"

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după "dubla" reușită contra lui Napoli: "Cea mai frumoasă seară din viața mea!"

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: "Ar sparge banca!"

10.000.000€ pentru Louis Munteanu: „Ultima ofertă!"

Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!



Un expert italian în pariuri a prezis FCSB – Bologna: "Ar putea avea dificultăți!"
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Meciul FCSB - Bologna, sărbătorit cu pizza roș-albastră, în culorile ambelor echipe!
Inedit și emoționant! Gloria Bistrița joacă pentru o cauză specială în acest sezon
Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! "Regele" va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
"Dramatic" Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: "Așteaptă o ofertă din partea lor!"
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
