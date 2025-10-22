Italienii au găsit cheia succesului lui Cristi Chivu! Ce face diferit „Noul Inter”

Cristi Chivu este antrenorul român al momentului, după startul foarte bun de sezon de pe banca lui Inter.
„Nerazzurri” au șapte victorii consecutive în toate competițiile și au maximum de puncte în clasamentul din Champions League, după primele trei runde.
Interul lui Chivu se află pe locul doi în Serie A, la doar un punct în spatele rivalei AC Milan.
Italienii au subliniat marele avantaj pe care îl are Inter
Italienii au analizat motivele din spatele succesului antrenorului român pe banca formației milaneze, iar printre altele, aceștia au subliniat faptul că Chivu a știut cum să le ofere încredere liderilor din vestiarul lui Inter.
Chivu a reușit să păstreze toate elementele pozitive din perioada Inzaghi și a oferit echipei încrederea de care avea nevoie.
„Noul Inter își pune amprenta asupra jocului și a rezultatelor, în parte datorită foștilor lor lideri. Seara de la Bruxelles a fost încinsă de Dumfries și Lautaro Martinez. Olandezul a rupt scorul într-o încăierare, în timp ce argentinianul a marcat al doilea gol pentru a prelua definitiv controlul asupra jocului.
O nouă direcție este susținută de veterani, pe care Chivu s-a bazat întotdeauna încă de la sosirea sa la Appiano Gentile. Datorită fundațiilor de anul trecut, se construiește un prezent din ce în ce mai solid.
Dacă noile transferuri se înalță, este datorită mai ales vechii gărzi, care pare să-și fi lustruit din nou armura. Acum, drumul spre Liga Campionilor este din ce în ce mai coborât.Kairat Alamty pe San Siro îi poate ajuta pe nerazzurri să urce la 12 puncte în faza ligii.”, a scris italienii de la TMW.
Pentru Inter urmează derby-ul cu Napoli, din etapa a opta din Serie A, care va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00.