Echipa lui Cristi Chivu a câștigat categoric, 4-0 în deplasare cu Union Saint-Gilloise, și a ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile. Cu punctaj maxim în grupele Ligii, Inter se întoarce acum spre Serie A, unde urmează un duel de foc cu Napoli.

Partida este programată sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00 (ora României), pe stadionul „Diego Armando Maradona”, și contează pentru etapa a 8-a din campionatul Italiei.

Cristi Chivu a primit vestea! Conferința de presă va fi de la ora 15:00

Înaintea confruntării, clubul a anunțat oficial data și ora conferinței de presă a lui Cristi Chivu.

Tehnicianul român va vorbi vineri, 24 octombrie, de la ora 15:00, la BPER Training Centre din Appiano Gentile. Declarațiile vor putea fi urmărite în direct pe Inter TV și pe platformele oficiale ale clubului.

După deplasarea la Napoli, trupa lui Chivu se va întoarce în „Orașul Modei” pentru un duel cu Fiorentina, doar patru zile mai târziu.

