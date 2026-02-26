Presa din străinătate a dezvăluit recent că Joyskim Dawa se află pe lista celor de la KRC Genk.

Ce au scris belgienii despre transferul lui Joyskim Dawa la Genk

Fundașul camerunez revenit recent după o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren o perioadă lungă ar putea prinde un transfer important în fotbalul belgian. Contractul lui Dawa va expira în vara anului următor, iar belgienii ar dori să îl transfere pe Dawa încă de la finalul acestui sezon.

Totuși, presa belgiană susține că transferul este dificil de realizat, mai ales că Genk are și concurență din partea unor cluburi din Rusia.

Voetbalkrant scrie că mai multe echipe din Rusia sunt cu ochii pe fundașul de la FCSB de mai multă vreme și vor să îl transfere cât mai curând posibil. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul lui Joyskim Dawa, însă presa belgiană scrie că nu este exclus ca fundașul camerunez să își prelungească înțelegerea cu FCSB.

”Ați auzit de Joyskim Dawa? Experimentatul fundaș central francez ar atrage interesul lui KRC Genk. Dar asta nu înseamnă că îl vom vedea imediat în campionatul belgian.

Mai multe echipe din Rusia și-au manifestat deja interesul pentru el și vor să-l aducă de la București cât mai curând posibil.

Dacă ar depinde de Dawa însuși, atunci un transfer în Belgia nu ar intra imediat în planurile jucătorului de 29 de ani. Iar echipele din Rusia ar putea fi, de asemenea, dezamăgite, deoarece o prelungire a contractului în România este încă posibilă”, a scris Voetbalkrant.