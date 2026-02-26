Presa din Italia scrie că mijlocașul Hakan Calhanoglu (32 de ani) rămâne una dintre principalele ținte ale celor de la Galatasaray.

Galatasaray insistă pentru transferul lui Hakan Calhanoglu

Vicepreședintele lui Galatasaray, Abdullah Kavukcu, spune că gruparea "Cim Bom Bom" a încercat și în această iarnă să îl "fure" pe Hakan Calhanoglu de la Milano:

"Noi am făcut o încercare pentru Calhanoglu (n.r în luna ianuarie). A existat o discuție cu directorii lui Inter, dar ni s-a spus că Hakan nu va pleca în perioada de iarnă.

Nu ne-am ascuns niciodată interesul. Hakan este un simbol al echipei naționale a Turciei și este suporter al lui Galatasaray. Nu știu când, dar sunt sigur că într-o zi va juca pentru noi", a declarat Abdullah Kavukcu, pentru La Gazzetta dello Sport.

Internaționalul turc, născut în Germania, a mai evoluat în carieră pentru Karlsruher SC, Hamburg, Bayer Leverkusen și AC Milan, înainte de a ajunge la Inter Milano.

Hakan Calhanoglu, cifre importante la Inter în acest sezon

Chiar dacă nu a fost titular în toate partidele, Hakan Calhanoglu a devenit un jucător esențial pentru Inter. Mijlocașul a fost titular în aproximativ jumătate dintre meciurile disputate în acest sezon, însă contribuția sa ofensivă este una majoră.

Calhanoglu a participat direct la 25% dintre golurile marcate de Inter în actuala stagiune, reușind 8 goluri și 4 pase decisive în toate competițiile.

Formația pregătită de Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 64 de puncte, urmată de AC Milan (54 de puncte) și Napoli (50 de puncte).

Rămâne de văzut dacă Inter va reuși să îl păstreze pe Hakan Calhanoglu sau dacă Galatasaray va da lovitura pe piața transferurilor.