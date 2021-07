Inceput senzational pentru Mourinho! Jucatorii Romei au dat tabela de marcaj peste cap in primul meci cu portughezul pe banca 

AS Roma a facut spectacol in primul amical cu Mourinho pe banca.

Mourinho este noul antrenor al Romei. Managerul a semnat un contract cu clubul italian pana in 2024.Portughezul si-a inceput deja treaba si se afla in cantonamentul de pregatire pentru sezonul 2021-2022.

"The Special One" a inceput cu stil primul meci pe banca tehnica la noua echipa. In amicalul cu Montecatini, echipa care joaca in a 4-a liga italiana, jucatorii Romei au castigat cu un neverosimil 10-0.

Golurile Romei au fost marcate de Perez, Mancini, Mayoral, cu o tripla, Calafiori, Zaniolo, Zalewski, Diawara si un autogol in dreptul lui Santi.

Pentru a nu se lasa pacalit de adversarul facil, Mourinho si-a mai pregatit doua amicale tari in aceasta vara, cu Porto, fosta sa echipa, si Real Betis. Primul meci oficial al portughezului va fi pe 22 iulie, in Serie A, contra Fiorentinei.