Jose Mourinho, impresionat de interventia lui Chiellini din finala Euro 2020! "Stia ce are de facut"! Cum rade portughezul de Saka

Portughezul a fost mereu un mare fan al fundasului italian.

Italia s-a impus in fata Angliei in finala Campionatului European, insa Giorgio Chiellini a avut o interventie care a facut posibil acest lucru. Fundasul l-a oprit pe Saka, care il depasise in viteza pe banda de tusa, faza care putea aduce golul decisiv al englezilor.

Cu atat mai interesant este faptul ca aceasta s-a produs la finalul primelor 90 de minute, cand practic mai erau de jucat doar cateva zeci de secunde, iar daca Chiellini nu-si repara greseala si nu-l tragea de tricou pe Saka, atunci dezastrul putea sa fie complet pentru italieni, care insa au avut noroc si s-au impus la penalty-uri, ducand trofeul la Roma.

"Ce i-a facut Chiellini lui Saka inseamna totul. A facut singura sa greseala din meci, a gresit cand s-a intors pe linia de tusa. Saka a scapat din marcaj, dar Chiellini i-a zis 'nu te duci nicaieri, stai aici cu mine, tricoul e al meu si tu la fel'. Stia ce are de facut!" a spus Jose Mourinho, conform Talksport.