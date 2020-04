Ianis Hagi poate ajunge la Lazio, doar daca clubul isi vinde trei titulari in aceasta vara

Inzaghi asteapta sa vada daca isi vinde trei dintre vedete, ca sa faca o oferta pentru internationalul roman.

„Biancocelestii” au reusit un sezon extraordinar, fiind castigatori ai Supercupei Italiei si pe locul secund in Serie A, la un singur punct de liderul Juventus, asa ca exista interes pentru multi fotbalisti din lot. In asezarea tactica 3-5-2, pe posturile de mijlocas central ofensiv si al doilea varf, pe care da cel mai bun randament Ianis Hagi, Lazio ii are acum pe Sergej Milinkovici-Savici (25 ani), Joaquin Correa (25 ani), Luis Alberto (27 ani) si Andre Anderson (20 ani).

Sarbul este foarte aproape de Juventus, dar mai sunt interesate de el Manchester United, PSG, Chelsea si Atletico Madrid. El este cotat la 90 de milioane de euro si este considerat unul dintre cei mai interesanti fotbalisti din Serie A. Argentinianul, care are o cota de 30.5 milioane de euro, dar pe care lazialii cer dublu, este aproape de un transfer la Napoli, Atletico Madrid sau West Ham United, cluburi care l-au urmarit insistent in acest sezon, in care a reusit 8 goluri in 27 de meciuri. Spaniolul este cotat la 55 de milioane de euro si este curtat de Everton, Inter Milano si Manchester United, avand 30 de meciuri, 5 goluri si 12 pase decisive in acest sezon. Cotat la doar 900.000 de euro, brazilianul Anderson a fost cumparat direct de la juniorii lui Santos si a revenit dupa un imprumut la Salernitana (Serie B), el debutand deja pentru echipa de seniori.

IANIS HAGI SE AFLA PE O LISTA CU NUME IMPORTANTE

Lazio vrea sa lupte pentru titlu, dupa ce se va relua campionatul, dar antrenorul Simone Inzaghi stie ca ii va fi greu sa ii pastreze in aceasta vara pe toti jucatorii curtati de marile cluburi europene (Ciro Immobile, Sergej Milinkovici-Savici, Luis Alberto, Joaquin Correa, Thomas Strakosha si Luiz Felipe), asa ca spera sa stranga 2-300 de milioane din trei-patru mutari, care sa ii permita sa aduca alti jucatori de valoare.

Printre cei aflati pe lista lui Lazio se afla Ianis Hagi (Genk, imprumutat Rangers / 6 mil. euro), Dejan Lovren (Liverpool), Olivier Giroud (Chelsea), Adam Lallana (Liverpool), Marko Grujici (Liverpool, imprumutat Hertha Berlin), Memphis Depay (Ol. Lyon), Marash Kumbulla (Hellas Verona), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United, imprumutat la Fulham), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg), Davide Zappacosta (Chelsea, imprumutat la AS Roma), Martin Braithwaite (FC Barcelona), Federico Bernardeschi (Juventus), Matteo Politano (Inter Milano, imprumutat la Napoli), Marten de Roon (Atalanta), Takehiro Tomiyasu (Bologna) sau Alessio Romagnoli (AC Milan).