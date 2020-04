Presa din Belgia il critica DUR pe Ianis Hagi! Topul NEGATIV in care se afla pe primul loc mijlocasul roman 

Belgienii nu il mai vor pe Ianis Hagi la Genk sub nicio forma, iar ultimele articole aparute in presa o demonstreaza.

Jurnalistii de la RTBF au facut o analiza a trasferurilor tuturor echipelor din Jupiler Pro League, nominalizand cate 3 transferuri reusite si 3 tepe pentru fiecare club.

Astfel, Manuel Jous, autorul editorialului numit 'Reusitele si esecurile campionatului nostru', l-a numit pe Ianis Hagi principalul esec de la Genk, alaturi de Benjamin Nygren si Gaetan Coucke.

"In ceea ce priveste esecurile, primul loc este impartit de mai multi jucatori talentati: Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe, a carui atingere catifelata de balon nu a fost suficienta pentru a compensa lipsa de consecventa cauzata de varsta frageda, nereusind sa isi creeze un rol important in echipa", au scris belgienii.

Ianis Hagi va pleca de la Genk, in aceasta vara, dupa un sezon in care a inscris doar 3 goluri si a oferit 3 assist-uri in cele 14 meciuri jucate in tricoul belgienilor.