"Ianis Hagi poate face pasul la echipe foarte mari!" Sumudica are mare incredere in jucatorul de la Rangers

Marius Sumudica are mare incredere in Ianis Hagi si stie exact de ce mai are nevoie pentru a ajunge la o echipa foarte mare.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, a vorbit depre Ianis Hagi, fotbalistul roman de la care avem cele mai mari asteptari.

Sumudica este de parere ca jucatorii de genul lui Ianis sunt foarte rari si are mare incredere ca fiul lui Gica Hagi va putea ajunge la o echipa foarte mare in curand. "Ianis nu are forta si explozia lui Gica Hagi. Cu toate acestea, Ianis e un jucator special, are ambele picioare si e un avantaj enorm. Sunt putini in Europa cu aceasta calitate. Cred ca si campionatul ii prinde bine. Castiga foarte mult in agresivitate la Rangers.", a declarat Sumudica pentru DigiSport.

Antrenorul stie exact de ce mai are nevoie Hagi pentru a deveni un om de baza la natioanala si pentru a prinde un transfer care sa il duca in top. "Acum are nevoie de un antrenor care sa il ajute. Poate face pasul la echipe foarte mari. El e jucator de centrul terenului, nu ar trebui jucat in banda. E numar 10 si trebuie sa joace in spatele atacantului deoarece stie bine cu mingea.", a mai adaugat Sumudica.

Ianis Hagi este imprumutat in prezent de la Genk la Glasgow Rangers, cu optiune de cumparare. In ultimul timp s-a vorbit de interesul lui Lazio pentru mijlocasul roman, dar si de alte echipe mari precum Real Madrid.