Ar fi BOMBA MOMENTULUI! Refuzat de Genk, Ianis Hagi ar putea ajunge in GALAXIA Realului! Anuntul facut de presa spaniola 

Ianis Hagi ar putea ajunge la unul dintre cele mai mari cluburi din istorie.

Real Madrid cauta sa reimprospateze lotul si cauta sa transfere jucatori tineri, iar Don Balon scrie ca gruparea madrilena a pus ochii pe Ianis Hagi.

"Madrid cauta aceasta 'bijuterie'" este titlul articolului in care se scrie despre interesul lui Real pentru fiul "Regelui".

"Gruparea blanco a pus ochii pe Ianis Hagi, fiul legendei Gheorghe Hagi. Tanarul roman joaca la Rangers in acest sezon si ar putea ajunge la clubul spaniol. Venirea sa in Spania ar fi o miscare riscanta, tinand cont de varsta lui, 21 de ani, cu toate ca Zidane vede cu ochi buni incorporarea sa in echipa. Mijlocasul roman ataca foarte bine si are un viitor promitator.

Prestatia sa a uimit lumea, in special cea din Europa League, unde a reusit doua goluri si sa ofere un assist in 3 meciuri disputate. Se remarca datorita inteligentei pe care o arata in teren, dar si pentru faptul ca poate suta cu ambele picioare la fel. Pozitia sa de 'decar' i-ar putea amplifica posibilitatile tactice ale lui Zinedine Zidane.

Fara indoiala, este una dintre cele mai mari revelatii ale sezonului, iar Real Madrid nu vrea sa il piarda. Florentino Perez a vorbit deja cu jucatorul pentru a-i comunica interesul gruparii blanco, care e dispusa sa plateasca 10 milioane de euro pentru Ianis Hagi", au scris cei de la Don Balon.