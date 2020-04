Nou avertisment pentru Ianis Hagi! Un fost jucator roman din Serie A nu il vede cu ochi buni la Lazio: "Asta e problema lui, ar fi un pariu riscant!"

Florin Raducioiu, fost jucator in Italia pentru Bari, Verona, Brescia si Milan, spune ca transferul lui Ianis la Lazio ar fi riscand.

Florin Raducioiu, fostul atacant al echipei nationale, are 96 de aparitii in Serie A pentru echipe ca Bari, Verona, Milan sau Brescia.

Raducioiu nu l-a menajat pe Ianis Hagi cand a venit vorba despre o analiza a mijlocasului imprumutat la Rangers si a spus ca inconstanta in evolutii este marea sa problema, nu calitatile tehnice. Raducioiu spune ca un transfer la Lazio l-ar pune din nou in postura de a nu prinde foarte multe minute, iar acest lucru nu ar fi in avantajul sau:

"Parerea mea este impartiala, nu atinsa de sentimente personale, avand in vedere ca este fiul lui Hagi, dragul meu prieten si coleg in marile batalii din fotbal. Trebuie sa tinem cont de anul sau nu tocmai pozitiv de la Genk, iar la Rangers evolutiile bune au alternat cu cele dezamagitoare. Aceasta fiind marea problema. Este inconstant si nu cred ca este pregatit pentru o experienta la Lazio ca titular. In acest moment, ar fi cu adevarat dificil pentru el sa-si gaseasca loc in echipa de start a lui Inzaghi.

Lazio ar face o investitie intr-un tanar jucator, de perspectiva, care necesita multa rabdare din partea clubului si mult sacrificiu din partea jucatorului. In ceea ce priveste calitatile sale tehnico-tactice, este un jucator care practica un joc de posesie, aspect care trebuie gestionat cu mare atentie de antrenor. Este ambidextru, cu o viziune buna, priceput sa ofere pase de calitate colegilor sau, insa calitatile fizice nu sunt excelente, deci ar fi un pariu riscant. Dar poate ca ar merita sa ti-l asumi", a declarat Florin Raducioiu pentru Radio Musica Television.

40 de meciuri a strans Florin Raducioiu in tricoul echipei nationale si a reusit sa inscrie 21 de goluri.

Ianis Hagi este imprumutat la Glasgow Rangers, iar scotienii vor trebui sa achite 5 milioane de euro pentru a definitiva transferul mijlocasului roman. Trei goluri si doua pase decisive a reusit Ianis in cele 12 aparitii la Rangers.