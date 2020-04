"Trebuie sa se puna la punct la capitolul asta!" Sfaturile unui fost campion al Romaniei pentru Ianis Hagi! Ce trebuie sa faca fiul "Regelui"

Transferul lui Ianis Hagi este unul dintre subiectele momentului, deoarece nu se stie ce se va intampla cu mijlocasul roman.

Ianis Hagi nu va mai continua la Genk din vara, iar Rangers ar putea sa nu exercite optiunea de cumparare a mijlocasului roman care nu duce lipsa de oferte. Presa internationala a scris despre interesul lui Lazio si Feyenoord pentru fiul "Regelui", iar Don Balon a venit cu o varianta exploziva, conform careia pe urmele lui Ianis ar fi chiar Real Madrid.

Fost castigator a doua titluri de campion cu CFR Cluj, Ionut Rada a vorbit la "Ora exacta in sport" despre ce ii lipseste lui Ianis Hagi si la ce capitol trebuie sa munceasca pentru a face fata ligilor puternice.

"Cu siguranta Ianis a demostrat in Romania ca poate fi un jucator care poate sa arate sau sa creasca. Sunt sigur ca multe cluburi isi vor regandi strategia, insa Ianis Hagi trebuie sa se puna la punct din punct de vedere fizic, din punctul meu de vedere.

Am vazut si la Rangers si in Belgia, are nevoie de acest lucru, chiar daca vede bine jocul si are pasele acelea foarte bune, trebuie sa inteleaga ca are nevoie de forta pentru a ramane lupta.

Atat pentru el, cat si pentru echipa nationala ar fi un lucru extraordinar sa ajunga la Real Madrid. Ramane de vazut daca va reusi. In Belgia nu a avut sustinere, la Rangers a avut o perioada, insa vom vedea.

Ca si calitati are de unde si cu ce, insa trebuie sa creasca din punct de vedere fizic", a declarat Ionut Rada la PRO X.