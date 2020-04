Ianis Hagi s-ar integra perfect in sistemul lui Lazio! "Mi-ar placea sa ajunga acolo ca sa poata juca asa." Unde l-ar putea folosi Simone Inzaghi

Ianis Hagi ar putea prinde un transfer la Lazio in vara, dupa ce s-a scris in Italia ca este dorit de clubul directorul sportiv al clubului.

Imprumutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers expira in vara si pe fir au intrat si italienii de la Lazio. 5 milioane de euro vor trebui sa achite scotienii daca vor sa definitiveze transferul romanului, insa Nicolae Dica este de parere ca o mutare la echipa din capitala Italiei l-ar avantaja pe Ianis.

Secunudul lui Mirel Radoi de la nationala romaniei crede ca sistemul folosit de Simone Inzaghi la Lazio i se potriveste manusa lui Ianis si s-ar bucura sa ajunga sub comanda acestuia:

"Pentru el, cel mai importat e sa joace. Ati vazut ca a plecat in Belgia si nu a jucat, iar in Scotia ati vazut ca a jucat meci de meci. Mie mi-ar placea sa ajunga la Lazio, pentru ca in acest sistem 3-5-1-1, el poate sa fie in spatele atacantului si cred ca se i potriveste, pentru ca e tehnic si face diferenta in ultimii 25 de metri.

Campionatul Ialiei e foarte puternic, dar trebuie sa tinem cont ca el, cand a mai fost acolo, era foarte tanar", a spus Nicolae Dica la Digi Sport.