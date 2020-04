ULTIMA ORA | Ianis Hagi ar putea prinde transferul carierei! Tottenham si Manchester City sunt pe urmele mijlocasului roman! Ce a spus agentul lui Ianis

Ianis Hagi ar putea prinde un transfer urias.

Internationalul roman, Ianis Hagi, este foarte aproape sa prinda un transfer de zile mari. Agentul jucatorului, Giovanni Becali, a dezvaluit pentru presa din Anglia ca a vorbit cu directorul sportiv al celor de la Manchester City, precum si cu antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho despre posibilitatea unui imprumut al lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi le-a atras atentia celor doua echipe gigant din Premier League dupa prestatiile pe care le-a avut din momentul in care s-a transferat la Rangers. Echipa antrenata de Steven Gerrard are optiunea de a-l cumpara pe Ianis Hagi in aceasta vara, insa echipa de pe Ibrox nu este foarte hotarata sa activeze aceasta clauza, in conditiile in care cluburile de fotbal vor fi afectate de pandemia de coronavirus.

"Va dati seama ca eu am fost intrebat de Txiki Begirstain, de Mourinho, de multi antrenori si directori sportivi, despre Ianis si va dati seama ca am vorbit asa cum trebuie sa vorbesc, mai ales ca atunci Ianis functiona, adica a si dat dovada dupa ce s-a intors de la Fiorentina", a declarat Giovanni Becali.