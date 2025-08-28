Cornet, salariu de 4 milioane de euro pe an la West Ham

Genoa a început negocierile cu West Ham United pentru achiziționarea lui Maxwel Cornet, jucător care a fost împrumutat în sezonul trecut pe Marassi. Acesta a bifat șapte prezențe și două goluri, dar antrenorul Patrick Vieira a fost mulțumit de calitățile sale și cere transferul său definitiv.



Transferul ivorianului depinde însă de câteva condiții, prima fiind reducerea salariului anual de 4 milioane de euro pe an, care este considerat peste posibilitățile actuale ale "Grifonului". Cel mai probabil, fotbalistul african va ajunge la Genoa tot sub formă de împrumut, cu obligația de cumpărare, în vara anului viitor.



Clubul lui Șucu a vândut jucători de 52 de milioane de euro și nu a cheltuit nimic pe transferuri!

De asemenea, pentru a face rost de bani, genovezii vor să-l vândă pe Vitinha la PSV Eindhoven, l-au cedat pe Emil Bohinen la Venezia (1 milion + 1 milion de euro bonusuri de performanță), David Ankeye poate ajunge sub formă de împrumut la APOEL Nicosia, Alessandro Vogliacco este curtat de PAOK Salonic, Pisa și Cagliari, iar Christos Papadopoulos are variantele Rapid și Atalanta U21.



În ciuda preluării echipei de către Dan Șucu și asociații săi, situația clubului este încă una dificilă, așa că Genoa a adus doar jucători liber de contract sau sub formă de împrumut, respectiv Nicolae Stanciu (Damac), Valentin Carboni (Inter Milano), Albert Gronbaek (Rennes), Leo Ostigard (Rennes) și Lorenzo Colombo (AC Milan), dar s-au obținut bani pentru Koni De Winter (AC Milan / 20 mil. euro), Honest Ahanor (Atalanta / 17 mil. euro), Albert Gudmundsson (Fiorentina / 13 mil. euro), Mattia Bani (Palermo (1.5 mil. euro), Alan Matturo (Levante / 500.000 de euro, împrumutat) și Federico Valietti (Trapani / 500.000 de euro).



Max Cornet e cotat la 8 milioane de euro

Maxwel Cornet (28 de ani) este născut la Bregbo, în sud-estul Costei de Fildeș, s-a mutat cu familia în Franța la vârsta de trei ani și s-a format la juniorii cluburilor ARS Laquenexy și Metz. La nivel de seniori a evoluat la Metz II (2012-2014), Metz (2012-2015), Ol. Lyon (2015-2021), Burnley (2021), West Ham United (2022-2024, 2025), Southampton (2024-2025 / împrumutat) și Genoa (2025 / împrumutat).



Are 31 de meciuri și 6 goluri pentru Coasta de Fildeș, dar a strâns selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U19, U20 și U21 ale Franței. În palmares are Europa League (2022-2023) și o finală de Coupe de la Ligue (2019-2020). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și extremă dreapta și este cotat la 8 milioane de euro.



Foto - Getty Images

