Marius Baciu a fost numit pe banca tehnică a roș-albaștrilor și va debuta la barajul cu FC Botoșani, programat la data de 24 mai.

Mihai Stoica anunță viitoarele staruri de la FCSB: ”Ne punem speranțe foarte mari!”

În ultima etapă din play-out, eșecul cu Hermannstadt, scor 0-2, la FCSB și-a făcut debutul David Avram, un atacant în vârstă de 16 ani. Întrebat despre debutul fotbalistului născut în 2010, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia și a transmis că va deveni, cel mai probabil, un jucător de bază la FCSB.

Aceeași situație este și în cazul portarului Rareș Andrei, și el tot în vârstă de 16 ani. Și Rareș Andrei ar fi trebuit să își facă debutul în meciul cu Hermannstadt, însă acesta va trebui să mai aștepte.

”David Avram e golgheterul echipei 2010. Mai aveam pe bancă. Dacă nu trebuia să mai facem o schimbare, ar mai fi debutat un jucător 2010, e vorba de portarul Rareș Andrei în care ne punem speranțe foarte mari. E un copil cu niște calități extraordinare. Avram e un jucător cu calități excepționale, a crescut foarte mult, e foarte înalt, e marcator, marcator, e un jucător de mare perspectivă”, a spus oficialul de la FCSB.