Partida va consemna și debutul oficial al lui Nicolae Stanciu în tricoul „rossoblu”, căpitanul naționalei României fiind transferat liber de contract în această vară.

Probleme pentru Genoa înainte de debutul în Serie A! Doi jucători, OUT

Antrenorul Patrick Vieira nu are însă lotul complet la dispoziție pentru primul meci al stagiunii.

În conferința de presă de la centrul sportiv „Gianluca Signorini”, tehnicianul francez a confirmat că Otoa și Ekuban nu vor fi disponibili pentru confruntarea cu Lecce.

Ekuban a suferit o problemă musculară și ar putea reveni abia la duelul cu Juventus, din etapa a doua. În schimb, Otoa va lipsi între trei și patru săptămâni, după ce s-a accidentat într-un meci amical.

30.000.000 de € pentru Dan Șucu la Genoa!

Genoa a debutat în noul sezon cu dreptul. Echipa pregătită de Patrick Vieira s-a duelat cu Vicenza pe teren propriu în a doua fază din Coppa Italia. Cu 3-0 s-a impus ”Grifonul” pe ”Luigi Ferraris”, iar printre marcatori s-a numărat și noul transfer, internaționalul și căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu.



Propriu-zis, campionatul pentru Genoa începe vineri. ”Grifonul” o înfruntă pe Lecce în prima etapă de la ora 19:30, pe propria arenă, ”Stadio Luigi Ferraris”. În stagiunea precedentă, genovezii au încheiat pe locul 13 în clasament cu 43 de puncte obținute după 38 de etape desfășurate în Serie A.

În această vară, Dan Șucu a lăsat trei jucători să plece de la Genoa pe sume importante. E vorba despre Koni De Winter (20.000.000 de euro, transferat la AC Milan), Honest Ahanor (17.000.000 de euro, transferat la Atalanta BC) și Albert Gudmundsson (13.000.000 de euro, transferat la Fiorentina).



Cotidianul TuttoMercatoWeb informează că Genoa e gata să mai lase un jucător important să plece. Inter e interesată de mijlocașul central danez, Morten Frendrup, cotat la 20.000.000 de euro de site-urile de specialitate, care se află la Genoa din ianuarie 2022 și care mai are contract cu clubul până în 2028.



Sursa citată a sugerat că Genoa cere între 25.000.000 de euro și 30.000.000 de euro



Frendrup a venit la Genoa în august 2022 de la Brondby pentru 4,4 milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 3,5 milioane de euro. Danezul a bifat 127 de apariții la ”Grifon”, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de șase ori, dar și să paseze decisiv în șase situații diferite.