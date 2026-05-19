CFR Cluj a avut parte de un sezon de senzație, chiar dacă nu a câștigat titlul sau Cupa României. Aflată într-o situație complicată la începutul acestui sezon, echipa patronată de Neluțu Varga a reușit să-și asigure locul trei, care va duce direct în preliminariile Conference League.

Este o performanță impresionantă pentru echipa pregătită de Daniel Pancu, având în vedere că până și prezența în play-off a fost pusă sub semnul întrebării în toamnă. Acum, Varga pregătește următorul sezon, în care anunță obiective mărețe.

Sunt șanse ca, în următorul sezon, CFR Cluj să aibă un alt acționar. Mai exact, Varga este gata să cedeze un procent de 39% din acțiunile pe care le deține către partenerii săi din Elveția. Mutarea l-ar ajuta pe omul de afaceri, ținând cont că echipa din Gruia a întâmpinat, în ultimii ani, probleme de natură financiară.

CFR Cluj, gata să intre ”într-o nouă eră”

„După ce voi termina treaba în Africa, adică săptămâna viitoare, voi veni cu un răspuns. Dar asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată. Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească. Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți.

Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an. Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului”, a spus Varga, potrivit Fanatik.ro.

Dacă se va realiza mutarea, atunci elvețienii ar urma să ”pompeze” din prima aproximativ 40 de milioane de euro, bani cu care CFR Cluj ar plăti toate datoriile și cu care, spune Varga, ar urma să înceapă ”o nouă eră”.

„(n.r. Cât ar trebui să pună pentru a intra cu 39% în club?) Vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero. Vrem să nu mai pornim cu stângul. Vreau să pornim cu dreptul, curat, de la zero. Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către stat, eșalonarea către Finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face. Sunt mai multe cluburi care au avut aceeași problemă. Vrem să pornim de la 0 datorii”, a mai spus acționarul majoritar de la CFR Cluj.

Cu 42 de puncte și neînvinsă în ultimele șase meciuri, CFR Cluj este ”blocată” pe locul trei din play-off, astfel că rezultatul din ultima etapă, cu FC Argeș, nu va mai conta în economia clasamentului final.

Campioana Universitatea Craiova va merge în Champions League, iar U Cluj, de pe locul doi, va evolua în preliminariile Europa League. Locul patru, ocupat de Dinamo, va merge la barajul pentru Conference League, unde va întâlni o echipă din play-out (FCSB sau FC Botoșani).