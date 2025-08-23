După ce a debutat cu gol în Cupa Italiei, în meciul cu Vicenza (3-0), Stanciu și-a trecut în cont și primele minute în Serie A. Patrick Vieira l-a titularizat în duelul cu Lecce, iar internaționalul român a fost pe teren până în minutul 87.

Nicolae Stanciu, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai bun jucător de la Genoa

Stanciu a fost aproape de gol, inclusiv cu un șut din lovitură liberă, iar după meci a fost desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai bun jucător din tabăra celor de la Genoa, cu o notă de 6,5.

"Stanciu, joc fluid și inteligent. Și-a ridicat nivelul pe parcursul jocului și a dictat ritmul partidei în repriza secundă. A fost periculos la loviturile libere", a scris Gazzetta despre căpitanul tricolorilor, aflat la primul meci în Serie A.

