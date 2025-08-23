FOTO Nicolae Stanciu, ce onoare! Titlul primit în Gazzetta dello Sport după debutul în Serie A

Nicolae Stanciu, ce onoare! Titlul primit în Gazzetta dello Sport după debutul în Serie A
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost titular la Genoa în prima etapă din Serie A, 0-0 contra lui Lecce.

Nicolae Stanciu Genoa Lecce
După ce a debutat cu gol în Cupa Italiei, în meciul cu Vicenza (3-0), Stanciu și-a trecut în cont și primele minute în Serie A. Patrick Vieira l-a titularizat în duelul cu Lecce, iar internaționalul român a fost pe teren până în minutul 87.

Nicolae Stanciu, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai bun jucător de la Genoa

Stanciu a fost aproape de gol, inclusiv cu un șut din lovitură liberă, iar după meci a fost desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai bun jucător din tabăra celor de la Genoa, cu o notă de 6,5.

"Stanciu, joc fluid și inteligent. Și-a ridicat nivelul pe parcursul jocului și a dictat ritmul partidei în repriza secundă. A fost periculos la loviturile libere", a scris Gazzetta despre căpitanul tricolorilor, aflat la primul meci în Serie A.

De partea cealaltă, cel mai bun jucător de la Lecce a fost desemnat portarul Wladimiro Falcone, care a avut două intervenții și și-a păstrat poarta intactă. Goalkeeper-ul italian a primit tot 6,5.

Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, va înfrunta în runda următoare Juventus, tot pe teren propriu, duminică, 31 august, de la ora 19:30.

