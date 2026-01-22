Al doilea transfer al iernii pentru echipa lui Șucu este un junior din Serie D

Genoa CFC, clubul finanțat de milionarul român Dan Șucu, s-a înțeles cu Virtus Francavilla Calcio, unde este legitimat și portarul român Robert Matei, pentru transferul lui Latif Ouedraogo (18 ani).



Acesta este originar din Burkina Faso, evoluează pe postul de fundaș stânga, este cotat la 75.000 de euro și a bifat 18 prezențe și o pasă de gol pentru clubul Puglia în Grupa H a Serie D (liga a 4-a). În prima fază, africanul urmează să se antreneze cu echipa lui Daniele De Rossi, dar să joace la Genoa U20 în Campionato Primavera 1.



Genoa ocupă poziția a 16-a în Serie A, cu doar trei puncte mai multe decât Lecce (locul 18), prima echipă aflată sub linia retrogradării, și a fost eliminată din Coppa Italia în faza optimilor de finală (0-4 cu Atalanta).



Genoa a avut o campanie firavă de transferuri

În această iarnă, genovezii l-au mai transferat pe Justin Bijlow (27 de ani / portar / Feyenoord / Olanda / gratis) și i-au reprimit după împrumuturi pe David Ankeye (23 de ani/ Virtus Entella / atacant / Nigeria) și Franz Stolz (24 de ani / portar / Rapid București / Austria).



Portarul olandez a fost în lotul lui Feyenoord la meciul cu FCSB, când echipa sa a pierdut meciul în mod dramatic, dar titular a fost germanul Timon Wellenreuther.



La capitolul plecări, clubul s-a despărțit de Nicolae Stanciu (32 de ani / mijlocaș ofensiv / Dalian Yingbo / România / gratis), Franz Stolz (24 de ani / portar / Grazer AK / Austria / împrumutat) și Valentin Carboni (20 de ani / mijlocaș ofensiv / Inter Milano / Argentina / împrumut încheiat).



Lotul lui Genoa CFC, în acest moment

Nicola Leali, Justin Bijlow, Daniele Sommariva, Benjamin Siegrist, Ernestas Lysionok (portari), Johan Vasquez, Leo Ostigard, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Aaron Martin, Brooke Norton-Cuffy, Stefano Sabelli (fundași), Jean Onana, Morten Frendrup, Patrizio Masini, Mikael Egill Ellertsson, Morten Thorsby, Albert Gronbaek, Ruslan Malinovskyi, Hugo Cuenca (mijlocași), Maxwel Cornet, Seydou Fini, Lorenzo Venturino, Junior Messias, Vitinha, Jeff Ekhator, Lorenzo Colombo, Caleb Ekuban, David Ankeye (atacanți)

Foto - Virtus Francavilla Calcio (FB)

