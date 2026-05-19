Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”

Manchester City a înregistrat doar o remiză pe terenul lui Bournemouth, scor 1-1, astfel că, ”cetățenii” nu mai pot spera să o prindă din urmă pe Arsenal în ultima etapă.

Mikel Arteta: ”Nu pot fi mai fericit și mai mândru!”

Aflată pe primul loc al clasamentului, Arsenal a strâns până în acest moment 82 de puncte, în timp ce Manchester City are 78 de puncte. Echipa lui Guardiola a rămas fără șanse la primul loc, iar ”Tunarii” sunt deja campioni.

La scurt timp după ce Arsenal a devenit matematic noua campioană a Angliei, clubul Arsenal a distribuit un mesaj din partea lui Mikel Arteta.

”Am făcut din nou istorie împreună. Nu pot fi mai fericit, mai mândru de toți cei care sunt implicați în acest club. Haideți să ne bucurăm de acest moment”, a transmis Mikel Arteta într-un videoclip scurt publicat pe rețelele sociale de Arsenal.