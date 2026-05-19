FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

Urmează primul baraj pentru preliminariile Conference League, FCSB – FC Botoșani (duminică, ora 20:30). Și, în cazul în care acesta va fi câștigat de bucureșteni, vom avea un derby de Europa: Dinamo – FCSB. Această „finală“ va fi programată pentru weekendul de 29/30 mai.

FCSB va încheia acest sezon cu maxim 61 de meciuri, în toate competițiile. Tănase și compania au deja următoarele cifre: 59 de partide, 25 de victorii, 12 remize și 22 (!) de înfrângeri.

Plin de vedete din Premier League, La Liga și Ligue 1! Cum arată lotul RD Congo pentru Mondial

Ofri Arad va continua la FCSB

În condițiile în care acest sezon e pe final, Gigi Becali a început deja creionarea lotului pentru următoarea campania. Sport.ro a dezvăluit aici cine e primul jucător care și-a pus semnătura pe contract. Iar în cadrul intervenției sale, la Prima Sport, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a rezolvat și rămânerea unui alt fotbalist pentru sezonul 2026-2027.

„Ofri Arad mi-a plăcut, genul care îmi place: joacă rapid și în față. L-am sunat pe MM (n.r. – Mihai Stoica), i-am zis: «Să știi că e posibil...». Vom începe campionatul cu Ofri Arad, va fi încercat“, a spus Becali.

Decizia sa e surprinzătoare, în condițiile în care israelianul adus de la Kairat, echipă de Champions League în acest sezon, n-a arătat nimic până acum. El a adunat 84 de minute, aseară, în înfrângerea cu Hermannstadt (0-2). Per total, cifrele sale, în roșu și albastru, nu spun nimic spectaculos: 5 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol și 197 de minute pe teren.

Aducerea lui Ofri Arad, la recomandarea lui Mihai Stoica, a și devenit un pretext pentru ca președintele Consiliului de Administrație să fie atacat și luat peste picior, după cum Sport.ro a arătat aici.