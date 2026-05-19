FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

Amir Kiarash
Formația bucureșteană a început deja operațiunea de alcătuirea lotului pentru următoarea campanie.

FCSB va încheia acest sezon cu maxim 61 de meciuri, în toate competițiile. Tănase și compania au deja următoarele cifre: 59 de partide, 25 de victorii, 12 remize și 22 (!) de înfrângeri.

Urmează primul baraj pentru preliminariile Conference League, FCSB – FC Botoșani (duminică, ora 20:30). Și, în cazul în care acesta va fi câștigat de bucureșteni, vom avea un derby de Europa: Dinamo – FCSB. Această „finală“ va fi programată pentru weekendul de 29/30 mai.

Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
Ofri Arad va continua la FCSB

În condițiile în care acest sezon e pe final, Gigi Becali a început deja creionarea lotului pentru următoarea campania. Sport.ro a dezvăluit aici cine e primul jucător care și-a pus semnătura pe contract. Iar în cadrul intervenției sale, la Prima Sport, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a rezolvat și rămânerea unui alt fotbalist pentru sezonul 2026-2027.

Ofri Arad mi-a plăcut, genul care îmi place: joacă rapid și în față. L-am sunat pe MM (n.r. – Mihai Stoica), i-am zis: «Să știi că e posibil...». Vom începe campionatul cu Ofri Arad, va fi încercat“, a spus Becali.

Decizia sa e surprinzătoare, în condițiile în care israelianul adus de la Kairat, echipă de Champions League în acest sezon, n-a arătat nimic până acum. El a adunat 84 de minute, aseară, în înfrângerea cu Hermannstadt (0-2). Per total, cifrele sale, în roșu și albastru, nu spun nimic spectaculos: 5 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol și 197 de minute pe teren.

Aducerea lui Ofri Arad, la recomandarea lui Mihai Stoica, a și devenit un pretext pentru ca președintele Consiliului de Administrație să fie atacat și luat peste picior, după cum Sport.ro a arătat aici.

