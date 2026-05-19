Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City Premier League
Pep Guardiola (55 de ani) va pleca de la Manchester City după zece ani glorioși, în care a schimbat radical istoria, dar și palmaresul clubului de pe Etihad Stadium.

Manchester City a câștigat deja două trofee pe plan intern în acest an, Carabao Cup și FA Cup, dar este aproape de a pierde titlul în Premier League, având în vedere că este la o distanță de cinci puncte față de liderul Arsenal.

Cu un contract valabil până în 2027, adică pentru încă un sezon, Guardiola va pleca de la Manchester City din această vară, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Se pare că antrenorul catalan i-a informat deja pe șefii săi cu privire la intenția sa de a pleca de la club la finele acestui sezon, iar o confirmare oficială ar urma să vină în curând. Astfel, meciurile rămase cu Bournemouth (deplasare) și Aston Villa (acasă) vor fi ultimele pentru Guardiola la Manchester City.

Englezii au speculat, imediat ce informația a apărut în spațiul public, și au scris că decizia lui Guardiola ar veni în contextul scandalului în care Manchester City este implicată de câțiva ani. Este vorba despre cele 115 reguli ale fair-play-ului financiar din Premier League pe care clubul le-ar fi încălcat și care ar duce la sancțiuni dure, scrie The Athletic, inclusiv retrogradarea echipei sau excluderea din cupele europene.

Rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a antrenorului catalan, care a fost asociat cu Italia în ultima perioadă. Guardiola este dorit atât de echipe cu pretenții din Serie A, cât și ca selecționer al ”Squadrei Azzurra”, după un nou Campionat Mondial ratat.

În prezent, Italia se află în cea mai dificilă perioadă din istorie. A ratat Mondialul pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri, astfel că selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua.

„După lista cu nume care au fost menționate în ultimele zile, dacă există o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu posibilitatea de a-l avea pe Pep Guardiola, pentru că a-l avea ar însemna o schimbare radicală față de ce tot ce s-a întâmplat.

Cred că este foarte dificil, dar a visa nu costă nimic în zilele noastre”, a spus Leonardo Bonucci (38 de ani), fostul fundaș al lui Juventus, AC Milan și al naționalei Italiei, în prezent în staff-ul tehnic al ”Squadrei Azzurra”, potrivit Sky Sports.

Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City

În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.

