Start de sezon cu probleme pentru Genoa! Gruparea rossoblu a fost sancționată financiar de Liga Serie A după incidentele provocate de suporteri la meciul de debut, contra celor de la Lecce. Clubul va trebui să scoată din conturi 6.000 de euro pentru isprava propriilor fani.



Judecătorul Sportiv a explicat în raportul său că amenda a fost aplicată clubului genovez deoarece fanii au aruncat pe gazon cu două fumigene. Incidentul l-a forțat pe arbitrul partidei să oprească jocul pentru circa 60 de secunde. Forul italian a menționat că sancțiunea a fost atenuată în baza articolului 29 din regulament.



Genoa, în companie selectă

Gruparea rossoblu nu este însă singura care a intrat în vizorul comisiei de disciplină după prima rundă a campionatului. O amendă chiar mai mare a primit Pisa, 10.000 de euro, după ce un spectator a folosit un laser spre un arbitru asistent. Pe lista celor sancționați se mai află Parma (4.000 de euro pentru aruncarea unui obiect în teren), chiar adversara Lecce (2.000 de euro pentru întârzierea startului de meci) și Napoli (1.500 de euro pentru o fumigenă aruncată în incinta stadionului).



Tot în urma deciziilor luate după prima etapă, o veste indirectă o privește tot pe Genoa. Fostul său jucător, Andrea Cambiaso, acum la Juventus, a fost suspendat pentru două etape și va rata astfel reîntâlnirea cu echipa genoveză, programată duminica viitoare.

