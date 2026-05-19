Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”

Gazdele i-au condus pe ”cetățeni” până în minutul 90+5, când Erling Haaland a restabilit egalitatea. Eli Junior Kroupi a înscris pentru Bournemouth în minutul 39.

”Tunarii” s-au impus în eșalonul de elită al Angliei după ce Manchester City a remizat în penultima etapă cu Bournemouth, pe ”Vitality”, scor 1-1.

Arsenal e CAMPIOANA ANGLIEI! Manchester City a remizat cu Bournemouth în penultima etapă din Premier League. Cum arată clasamentul

Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric

FANII LUI ARSENAL, BUCURÂNDU-SE LA LONDRA. FOTO: @CAPTURĂ VOYO

Imediat după fluierul de final din Bournemouth - Manchester City, Arsenal a consemnat pe rețelele social media faptul că e campioană cu o postare imediată.

Iar suporterii ”tunarilor” au fost prompți și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje care mai de care.

”Plâng de fericire”, ”Victorie fără să atingem mingea”, ”Ce repede e adminul paginii” sau ”Nu mă pot opri din plâns, e un vis?” sunt doar câteva dintre miile de comentarii apărute în decurs de câteva minute la postarea lui Arsenal.