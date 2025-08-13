De Winter, fotbalist crescut în academia lui Juventus, joacă la Genoa din 2023. "Grifonul" a plătit 11 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe fotbalistul care are 3 meciuri și la naționala de seniori a Belgiei.

AC Milan a anunțat, miercuri seară, că l-a transferat pe Koni De Winter de la Genoa . Fundașul belgian a semnat un contract pe cinci sezoane cu formația de pe San Siro. Potrivit presei din Italia, suma de transfer se ridică la 20 de milioane de euro .

Koni De Winter a fost coechipier cu Radu Drăgușin în defensiva celor de la Genoa. Fundașul român a fost vândut la Tottenham în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro.



Acționar la Rapid din mai 2022 și la Genoa din decembrie 2024, Dan Șucu se află astfel în fața celei mai mari sume încasate pentru un jucător de la intrarea în fotbal.



Un alt jucător vândut de Genoa în această vară pe bani mulți a fost Honest Ahanor, fundaș stânga în vârstă de 17 ani, care a ajuns la Atalanta în schimbul sumei de 17 milioane de euro.

Nicolae Stanciu, pregătit de debutul la Genoa, LIVE pe VOYO

Genoa, echipă la care joacă din această vară și Nicolae Stanciu, va înfrunta Vicenza, vineri, de la ora 22:15, în turul al doilea din Cupa Italiei. Meciul va fi transmis în direct de VOYO.



Noul sezon din Serie A debutează weekend-ul viitor, iar Genoa va primi vizita lui Lecce sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30.

