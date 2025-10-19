Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat în ziua derby-ului Dinamo - Rapid

Cu câteva ore înaintea derby-ului Dinamo - Rapid, Dan Șucu a urmărit-o pe Genoa în meciul de campionat cu Parma. S-a încheiat 0-0, iar "Grifonul" a rămas fără victorie după primele 7 runde din Serie A.

Genoa lui Șucu rămâne pe penultimul loc. Penalty ratat în minutul 90+6 contra Parmei



Aflată pe locul 19, penultimul din Serie A, Genoa avea nevoie ca de aer de o victorie, însă s-a jucat cu ocaziile și nu a profitat de superioritate numerică. Parma a jucat în 10 din minutul 43, când Niakhate N'Diaye a văzut cartonașul roșu.



Fără Nicolae Stanciu, în continuare accidentat, Genoa a dominat copios partida de pe Stadio Luigi Ferraris, a avut o posesie de aproape 70%, iar raportul șuturilor pe spațiul porții a fost 7-0. Totuși, partida s-a încheiat la egalitate, 0-0.



Mai mult, Genoa a ratat un penalty la una dintre ultimele faze, în minutul 90+6. Maxwel Cornet nu l-a putut învinge pe Zion Suzuki, care a fost desemnat omul meciului, cu nu mai puțin de 7 intervenții.

