Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat în ziua derby-ului Dinamo - Rapid
Ziua de duminică e una specială pentru Dan Șucu. Rapid și Genoa, echipele la care este acționar majoritar, evoluează în Superliga, respectiv Serie A.

Genoa Parma dan sucu Maxwel Cornet
Cu câteva ore înaintea derby-ului Dinamo - Rapid, Dan Șucu a urmărit-o pe Genoa în meciul de campionat cu Parma. S-a încheiat 0-0, iar "Grifonul" a rămas fără victorie după primele 7 runde din Serie A.

Genoa lui Șucu rămâne pe penultimul loc. Penalty ratat în minutul 90+6 contra Parmei

Aflată pe locul 19, penultimul din Serie A, Genoa avea nevoie ca de aer de o victorie, însă s-a jucat cu ocaziile și nu a profitat de superioritate numerică. Parma a jucat în 10 din minutul 43, când Niakhate N'Diaye a văzut cartonașul roșu.

Fără Nicolae Stanciu, în continuare accidentat, Genoa a dominat copios partida de pe Stadio Luigi Ferraris, a avut o posesie de aproape 70%, iar raportul șuturilor pe spațiul porții a fost 7-0. Totuși, partida s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Mai mult, Genoa a ratat un penalty la una dintre ultimele faze, în minutul 90+6. Maxwel Cornet nu l-a putut învinge pe Zion Suzuki, care a fost desemnat omul meciului, cu nu mai puțin de 7 intervenții.

Genoa rămâne astfel pe locul 19, penultimul, cu doar 3 puncte. Pentru echipa condusă de Patrick Vieira urmează duelul cu Torino, echipă care tocmai a învins Napoli (1-0).

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"
Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A



stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

