Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Antrenorul român a făcut eventul, Scudetto și Cupa Italiei, iar italienii sunt la picioarele sale, în ciuda faptului că multe voci importante din fotbalul italian l-au contestat pe Chivu în momentul în care a fost numit la Inter.

După ce nerazzurrii au sărbătorit eventul câteva zile, conducerea clubului de pe ”Giuseppe Meazza” a trecut la planificarea următorului sezon. Marți dimineață, Chivu a fost chemat și el în ședință, alături de Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin și reprezentanții companiei care deține clubul, Oaktree Capital Partners.

Întâlnirea care a avut loc la birourile lui Inter Milano a durat nu mai puțin de trei ore și jumătate, iar la finalul ședinței, italienii au făcut un anunț major în legătură cu antrenorul român. Chivu și conducătorii lui Inter Milano au bătut palma pentru o prelungire a contractului până în 2029.

Actualul contract al lui Cristi Chivu va expira la finalul sezonului următor, astfel că antrenorul român va fi legat de clubul de pe ”Giuseppe Meazza” cu încă doi ani. De altfel, italienii vorbesc despre o mărire salarială pentru Chivu. Zilele trecute se vehicula că noul salariu al antrenorului român va fi crescut până la trei milioane de euro.

De altfel, pe lângă situația contractuală a lui Cristi Chivu, în cadrul ședinței s-a mai discutat și despre planurile pentru mercato, iar una dintre problemele ridicate a fost interesul Barcelonei pentru Alessandro Bastoni.