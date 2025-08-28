PAOK a terminat pe locul trei în sezonul trecut, iar formația antrenată de Răzvan Lucescu își dorește să se bată la titlu în acest sezon.

Astfel, grecii vor să îi aducă antrenorului român jucători de cel mai înalt nivel.

PAOK a rezolvat transferul! Răzvan Lucescu îl ia pe jucătorul lui Dan Șucu

Alessandro Vogliacco este fotbalistul pe care PAOK îl va aduce sub formă de împrumut de la Genoa, dar formația din Grecia va avea și opțiune de cumpărarea la finalul sezonului, conform Tuttomercatoweb.com.

Fundașul central italian a fost împrumutat în sezonul trecut la Parma, unde a jucat sub comanda lui Cristi Chivu.

Jucătorul de 26 de ani a fost format la academiile lui Bari și Juventus și jucat de-a lungul carierei a jucat pentru Padova, Podrdenone, Genoa, Benevento și Parma.

Vogliacco a evoluat în 24 de partide în tricoul „cruciaților” și a reușit două goluri.