FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

În aceste condiții, inclusiv clasarea pe locul 2 în play-out, care a lăsat deschisă o portiță pentru participarea în preliminariile Conference League, pare a fi un mare câștig. Iar această impresie e întărită, când vedem că, în debandada de la FCSB , a fost nevoie de 28 de zile (!), pentru ca Gigi Becali să ajungă la un acord cu un antrenor, Marius Baciu. Unul cu CV modest, care dă senzația că a avut o singură „calitate“: pretenții minime.

FCSB a încheiat play-out-ul în genunchi, cu o singură victorie, o remiză și două înfrângeri în ultimele patru meciuri de după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), la Gaziantep.

Pentru Marius Baciu (51 de ani), prima provocare pe banca roș-albaștrilor va fi barajul cu FC Botoșani pentru preliminariile Conference League (24 mai, ora 20:30). Până să vedem cum se va descurca echipa cu noul antrenor, patronul Gigi Becali a anunțat, la Prima Sport, prelungirea contractului cu un jucător aflat deja în lot.

Vorbim despre sud-africanul Siyabonga Ngezana (28 de ani). Ajuns la FCSB, în iulie 2023, de la Kaizer Chiefs, stoperul de culoare a adunat 106 meciuri, 3 goluri și 2 pase de gol la formația bucureșteană. Șederea sa aici a fost marcată însă de probleme disciplinare. La un moment dat, a fost acuzat că s-a dat lovit, pentru a evita o deplasare la Ovidiu cu echipa din dorința de a petrece weekendul cu o femeie la București! Iar apoi, chiar în acest sezon, a fost criticat pentru că și-ar fi ascuns o problemă medicală care ar fi necesitat o intervenție chirurgicală. În ciuda acestor probleme, Becali a luat decizia de a merge pe mâna lui Ngezana, în continuare.

„Cu Ngezana am prelungit pe încă un an, dar să vedem dacă va putea să joace. Nu a ascultat, nu s-a operat. Nu are rost să vorbim acum de el, avem fundaşi centrali. Nu vreau să vorbesc punctual despre jucători. Atât vă spun: pleacă 5-6, vin 5-6. Sunt mulţi pentru că sunt mulţi fără valoare. Sunt unii în care mi-am pus baza, ne-au ajutat doi ani la câştigarea campionatului, nu dau nume, iar acum nu te mai poţi baza deloc pe ei“, a spus latifundiarul din Pipera.

Luni, în înfrângerea cu Hermannstadt (0-2), Ngezana a fost integralist în echipa FCSB-ului. El a revenit pe teren, după o altă accidentare, care l-a ținut pe tușă în partidele cu Slobozia (0-0), Csikszereda (0-1) și cu Petrolul (3-1).