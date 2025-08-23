Nicolae Stanciu a debutat în Serie A, la Genoa

După ce a debutat cu gol în Cupa Italiei, în meciul cu Vicenza (3-0), Stanciu și-a trecut în cont și primele minute în Serie A. Patrick Vieira l-a titularizat în duelul cu Lecce, iar internaționalul român a fost pe teren până în minutul 87.



Căpitanul naționalei, care a fost aproape să și marcheze contra lui Lecce, a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb.



"Lui Stanciu i-a luat ceva până și-a intrat în ritm, dar întotdeauna și-a adus contribuția când Genoa nu era în posesie.

A avut o șansă bună de a deschide scorul, însă a trimis peste dintr-o poziție bună. În a doua repriză a nimerit și plasa laterală dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri", a scris TMW despre Nicolae Stanciu.

