Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat în Serie A, la Genoa, sâmbătă seară, în meciul cu Lecce, de pe Stadio Luigi Ferraris, scor 0-0.

Nicolae Stanciu
După ce a debutat cu gol în Cupa Italiei, în meciul cu Vicenza (3-0), Stanciu și-a trecut în cont și primele minute în Serie A. Patrick Vieira l-a titularizat în duelul cu Lecce, iar internaționalul român a fost pe teren până în minutul 87.

Căpitanul naționalei, care a fost aproape să și marcheze contra lui Lecce, a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb.

"Lui Stanciu i-a luat ceva până și-a intrat în ritm, dar întotdeauna și-a adus contribuția când Genoa nu era în posesie.

A avut o șansă bună de a deschide scorul, însă a trimis peste dintr-o poziție bună. În a doua repriză a nimerit și plasa laterală dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri", a scris TMW despre Nicolae Stanciu.

Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, va înfrunta în runda următoare Juventus, tot pe teren propriu, duminică, 31 august, de la ora 19:30.

