Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Latifundiarul a admis că a dat-o în bară rău de tot, atunci când s-a luat după sfatul unui colaborator și a renunțat la un fotbalist care, ulterior, a devenit emblematic pentru o rivală.

Gara FCSB“. Așa a fost clubul patronat de Gigi Becali pentru foarte mulți jucători. Pentru că, la o grupare unde deciziile, inclusiv cele legate de transferuri, se iau haotic, crește procentul rateurilor.

S-a întâmplat, nu o dată, ca unii jucători ochiți de patron să facă „un duș“, la FCSB, înainte de a pleca. Sport.ro a amintit, recent, de un astfel de caz.

Gigi Becali a renunțat la Ciprian Deac pentru o sumă ridicolă

Dacă a aruncat sume importante pe apa sâmbetei, cu niște transferuri neinspirate, Gigi Becali a mai „reușit“ ceva: ratarea unor achiziții de marcă. La acest capitol, a amintit acum de cazul Ciprian Deac.

Sport.ro a anunțat că starul CFR-ului, ajuns la 40 de ani, se va retrage, în weekend. De-a lungul carierei sale impresionante, mijlocașul a cucerit 7 titluri cu formația din Gruia! În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, Gigi Becali a admis că aceste titluri puteau fi cucerite de Deac, în tricolul FCSB-ului.

Cum am greșit cu Deac, o să țin minte toată viața. Dacă îl luam atunci, aveam toate campionatele luate. 5,000 cerea impresarul, 5,000 pe lună salariu. Am întrebat pe cineva din club, mi-a zis că nu mai este fotbalist, că nu mai poate să joace fotbal. A luat toate campionatele cu CFR, dacă nu era el, le luam pe toate“, a declarat Becali.

Deac a strâns 508 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, în care a reușit să marcheze în total 90 de goluri și să contribuie cu 118 pase decisive. În cariera sa, Ciprian Deac a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid, Aktobe și Tobol Kostanay, ultimele două formații fiind din Kazahstan.

